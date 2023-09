Chris Jericho debutará en DDT Pro-Wrestling yendo contra Konosuke Takeshita

La creación de la denominada «Don Callis Family» está permitiendo que la rivalidad entre Kenny Omega y Will Ospreay continúe, ahora bajo los focos de AEW WrestleDream. Donde a su vez, la mala sangre que Ospreay guarda hacia Chris Jericho y Kota Ibushi rebrote. Y donde a su vez, Jericho podrá vengarse de Sammy Guevara y su reciente traición.

Y estas inquinas cruzadas van ahora más allá de AEW y NJPW.

Hoy, durante el evento Who’s Gonna Top? de DDT Pro-Wrestling, Jericho apareció mediante vídeo pregrabado para dirigirse a Konosuke Takeshita, otro miembro de la «Don Callis Family» contra el que se medirá en WrestleDream. Pero «The Ocho» no parece tener bastante con ese comentado combate de tercias. Jericho quiere un mano a mano contra Takeshita, que según confirma DDT Pro-Wrestling, veremos en Ultimate Party, cita a celebrarse el 12 de noviembre desde el Ryogoku Sumo Hall de Tokyo (Japón).

📢HUGE NEWS‼‼

We’ve received a video message from Chris Jericho (@IAmJericho) wanting to face Takeshita! A grudge from AEW right in front of your eyes!

「Ultimate Party 2023」

📅November 12th Starts 14:00

🏢Ryogoku Sumo Hall

⚔Special Singles Match

Chris Jericho vs… pic.twitter.com/TYr0vVHtfG

— DDT Pro-Wrestling (English) (@ddtproENG) September 24, 2023