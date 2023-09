Dijo Will Ospreay poco después de vencer a Kenny Omega en Forbidden Door II y recuperar el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP (ahora Campeonato de Peso Completo de Reino Unido IWGP) que descartaba una trilogía de encuentros con «The Best Bout Machine». Pero la semana que viene, en AEW WrestleDream, veremos nuevo episodio de su rivalidad.

Y es que Ospreay será quien complete la tercia comandada por Don Callis, junto a Konosuke Takeshita y Sammy Guevara, para ir contra Omega, Chris Jericho y Kota Ibushi; combate detonado el viernes durante Rampage y definido anoche en su totalidad durante Collision.

AEW otorga aquí un bagaje narrativo brillante al encuentro, pues además de Omega, Ospreay también viene de enfrentarse a Jericho en All In London, y tiempo atrás tuvo hostilidades con Ibushi, al que se ha medido cuatro veces de forma individual bajo los focos de NJPW.

¿Servirá este episodio para establecer un próximo Ospreay vs. Omega III? El tiempo dirá, aunque ayer comentamos que «The Assassin» tiene en su mira a Bryan Danielson.

► AEW perfila el cartel de WrestleDream

Pero Collision dejó otros anuncios relacionados con WrestleDream.

Christian Cage, ganador del Campeonato TNT ya de manera oficial, luego de hacerle la cuenta de tres a Luchasaurus bajo una Triple Amenaza en la que Darby Allin no pudo coronarse, defenderá dicho oro precisamente ante «The Enigma». Y no bajo 1 vs. 1 estándar. Cage y Allin lucharán en un un choque al mejor de tres caídas.

Mientras, Eddie Kingston reveló que ya que Katsuyori Shibata buscaba acción y WrestleDream es un tributo a Antonio Inoki, defenderá ante el actual Campeón Puro ROH las dos correas que ostenta, el Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG y el Campeonato Mundial ROH.

Por otra parte, conoceremos nuevos contendientes al Campeonato Mundial de Parejas AEW, que saldrán de un Fatal 4-Way entre The Young Bucks, The Lucha Brothers, Hook & Orange Cassidy y The Gunns.

¿Y qué hay de las mujeres? Afortunadamente, AEW no las olvida completamente. Kris Statlander pondrá sobre la mesa el Campeonato TBS frente a Julia Hart.

AEW WrestleDream tendrá lugar el domingo 1 de octubre desde la Climate Pledge Arena de Seattle (Washington, EEUU). He aquí su menú luchístico actualizado.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. Aussie Open

CAMPEONATO TNT; LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Christian Cage (c) vs. Darby Allin

CAMPEONATO TBS: Kris Statlander (c) vs. Julia Hart

CAMPEONATO DE PESO ABIERTO NJPW STRONG Y CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Eddie Kingston (c) vs. Katsuyori Shibata

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: MJF y Adam Cole (c) vs. The Righteous

Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr.

Chris Jericho, Kenny Omega y Kota Ibushi vs. Will Ospreay, Sammy Guevara y Konosuke Takeshita

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Young Bucks vs. The Lucha Brothers vs. Orange Cassidy y Hook vs. The Gunns