Dan Ige emite declaración tras derrota ante Bryce Mitchell

Dan Ige habló tras su derrota ante Bryce Mitchell en UFC Vegas 79. Ige y Mitchell compartieron el octágono dentro del UFC Apex en Las Vegas, Nevada, el 23 de septiembre. El choque de peso pluma sirvió como evento co-estelar de UFC Vegas 79. Ige intentaba extender su racha ganadora a tres, mientras que Mitchell esperaba recuperarse de la primera derrota de su carrera profesional en MMA.

Al final, la pelea entre Ige y Mitchell llegó hasta el final. Fue “Thug Nasty” quien salió victorioso por decisión unánime. Después de la pelea, Ige recurrió a su cuenta X para publicar un video reflexionando sobre la derrota ante Mitchell. “50K” parecía estar de buen humor después de la derrota y prometió volver a subirse al caballo pronto.

STAY RESILIENT. LOVE YOU ALL. GOD IS STILL GOOD pic.twitter.com/N1sWbUyGzX — Dan Ige (@Dynamitedan808) September 24, 2023

“Nos quedamos cortos esta noche. Perdido en las tarjetas de los jueces. Pequeños errores. Sólo tengo que mejorar, seguir trabajando, levantarme de nuevo. He estado aquí muchas veces antes, me he caído, siempre me he levantado. Esa es la historia de mi vida. Felicitaciones a Bryce, disfruta la victoria con tu familia y estoy seguro de que los veré a todos pronto en el octágono”.

El récord profesional de Ige en MMA cae a 17-7, y ahora tiene 9-6 bajo la bandera de UFC. Como mencionó Ige en su declaración, está acostumbrado a recuperarse cuando las cosas no salen como quería. En un momento, Ige estaba en una racha de tres peleas en UFC, pero luchó contra una dura competencia, por decir lo menos. Esas derrotas se produjeron contra el “zombi coreano” Chan Sung Jung, Josh Emmett y Movsar Evloev.

Ige se recuperó de esa mala racha ganando dos peleas consecutivas, y buscará volver a la columna de victorias una vez que tenga la oportunidad de regresar a la acción. Por ahora, volvemos a la mesa de dibujo.