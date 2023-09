Pasó desapercibido para muchos seguidores, y de momento, no ha tenido continuidad, pero Bryan Danielson y Will Ospreay sugirieron un futuro combate en las postrimerías del episodio de AEW Dynamite del pasado 14 de junio, una vez concluyó la emisión del show, cuando protagonizaron un careo que puede no fuese gratuito.

Estos gladiadores nunca se han encontrado entre las doce cuerdas, pero allá por 2021 (bajo entrevista con SEScoops) Ospreay se mostraba muy seguro de que Danielson sería incapaz de seguirle el ritmo. En 2022, «The Assassin» volvió a mencionar a «The American Dragon», durante el podcast ‘The Sessions’.

«Bryan Danielson es uno de los buenos, ¿no? No le he puesto la mano encima todavía. Me gustaría batirme el cobre con él, a ver lo bueno que es. Todo el mundo dice que es el mejor, ¿no? […]»

► Ospreay busca otro «dream match»

Y ahora, Ospreay deja nuevas declaraciones que lucen como el definitivo detonante de un duelo contra Danielson, recogidas por Tokyo Sports.

«Me queda un oponente más: Bryan Danielson. Durante los últimos siete años, Bryan ha sido denominado el mejor luchador del mundo. Pero ahora yo soy el mejor del mundo y quiero demostrarlo. Si lucho con él, estoy seguro de que lo vencería fácilmente».

En AEW WrestleDream, Danielson se medirá a Zack Sabre Jr., viejo conocido de Ospreay, además de compatriota, y estos británicos tendrán nuevo duelo en su extensa saga dentro del cartel de NJPW Royal Quest III, con el Campeonato de Peso Completo de Reino Unido IWGP sobre la mesa.

Hay numerosas opciones como potencial escenario para un Danielson vs. Ospreay. Sin ir muy lejos, AEW Full Gear 2023, considerando que el 18 de noviembre, su día de realización, NJPW no tiene programado ningún show. Aunque luciría más especial sobre suelo nipón. ¿Por qué no en Wrestle Kingdom 18?