La advertencia de Daniel Cormier a Leon Edwards

Daniel Cormier cree que Leon Edwards debe tener cuidado con la lucha libre de Colby Covington.

Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) desafía al campeón de peso welter Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) en la pelea estelar del UFC 296 el 16 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Aunque Edwards logró dos victorias consecutivas por el título sobre uno de los grapplers más fuertes de la división en Kamaru Usman, Cormier cree que el ritmo y la implacabilidad de Covington podrían plantear problemas para el campeón.

«Las mejoras de Leon Edwards han sido tan drásticas y tan vastas que es difícil imaginar una época en la que no pudiera haber luchado o fuera derribado una y otra vez», dijo Cormier en su canal de YouTube.

«Su salto entre esa primera pelea Usman a la segunda pelea fue realmente, realmente impresionante. Pero entonces mi pregunta se convierte en esto, chicos: Una cosa es luchar contra un luchador. Otra cosa es pelear con un luchador como Colby Covington«.

► El elogio de Daniel Cormier a Colby Covington

Cormier elogió a Covington por tener tanto éxito como el que ha tenido en MMA, sin necesariamente tener dones físicos naturales para ayudarlo.

«Colby Covington, lo ames o lo odies, tienes que respetar que es un tremendo competidor«, dijo Cormier. «Él es uno de los tipos más trabajadores que jamás conocerás, y si él no es uno de los tipos más trabajadores que jamás hayas conocido, conoces a algunas personas realmente trabajadoras, porque para Covington tener la carrera que ha tenido, es realmente increíble».

«No es el más rápido, no es el más fuerte, no es el más grande. Pero estamos hablando de un tipo que se convirtió varias veces en All-American de la NCAA. Hablamos de un tipo que luchó dos veces por el campeonato de la UFC y ahora lo hace por tercera vez. Hablamos de un tipo que fue campeón interino«.