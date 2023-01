La derrota de Will Ospreay ante Kenny Omega en Wrestle Kingdom 17 debería estar al servicio de una rivalidad a largo plazo que nos deje una futura revancha entre estos gladiadores, donde el británico sublime todo lo sucedido y “The Cleaner” lo reconozca definitivamente como el “Top Gaijin” de NJPW. Y nosotros que nos frotamos las manos ante la posibilidad de que supere a lo visto el pasado día 4.

¿Qué tal programarla para una segunda edición de Forbidden Door? Ni siquiera sabemos si AEW y New Japan tienen en mente repetir aquella memorable cita “crossover”, pero cuanto menos, sí sabemos que las dos empresas guardan intenciones de que Ospreay y Omega batallen una vez más. La fecha estimada, aún se desconoce.

► Los otros objetivos de Will Ospreay en AEW

Pero puede que antes de que tenga lugar ese deseado Ospreay vs. Omega II, veamos a “The Assassin” por las pantallas de AEW. El ex Campeón de Peso Completo de Estados Unidos IWGP tuvo allí su última implicación hasta ahora en el episodio de Dynamite del 31 de agosto, donde precisamente, junto a Aussie Open, cayó derrotado ante The Elite.

Y charlando con Renee Paquette en la más reciente edición de ‘The Sessions’, Ospreay mencionó dos nombres de la casa Élite contra los que le gustaría mostrar sus habilidades, más allá de Omega.