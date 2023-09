La tierra une, y Kenny Omega no quiso dejar que el destornillador de Don Callis se cobrara otra víctima más anoche en Rampage.

Chris Jericho buscaba venganza contra Sammy Guevara y Don Callis, tras la traición de «The Spanish God» el miércoles en Dynamite (emulando el poscombate del duelo Jericho vs. Shawn Michaels de WrestleMania XIX), y Konosuke Takeshita le endosó un sillazo, dejándolo a merced de los tres rudos. Pero justo antes de que Callis le clavara su particular arma, Omega hizo el salve.

Posteriormente, entre bastidores, Jericho propuso un choque de tercias para AEW WrestleDream: él mismo, Omega y Kota Ibushi contra la denominada «Don Callis Family». Es de suponer que Callis no luchará, por lo que veremos quién supone el tercer miembro del trío villanesco, a falta de oficializarse el combate.

De momento, sólo hay cuatro encuentros oficiales en el cartel de AEW WrestleDream. El último, una defensa del Campeonato Mundial de Parejas ROH, donde MJF y Adam Cole se las verán con The Righteous, quienes salieron vencedores anoche de un Fatal 4-Way.

AEW WrestleDream transcurrirá el 1 de octubre desde la Climate Pledge Arena de Seattle (Washington, EEUU).

KENNY OMEGA IS BACK!!!



And he just saved Chris Jericho?!?



Watch #AEWRampage #AEWGrandSlam ON TNT!@IamJericho | @KennyOmegaManX pic.twitter.com/OtjHi2MdGl