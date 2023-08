Todos nuestros lectores en Súper Luchas se acordarán de cuando WWE prohibió a sus Superestrellas utilizar plataformas como Twitch y la polémica que entonces surgió. Pero en 2022, con Vince McMahon retirado, todo cambió, pues Dakota Kai volvió a hacer uso de la misma y posteriormente Drew Gulak no solo lo hacía también sino que agradecía a Triple H. Ya en 2023 confirmamos también la vuelta de Zelina Vega así como que la compañía estaría permitiendo a todos sus luchadores hacer lo propio. Ello, por supuesto, percibiendo una parte de las ganancias de estos en sus transmisiones, aunque ella no sería demasiado grande. Y en junio de 2023 ambas empresas anunciaron un acuerdo.

► Las redes sociales de las WWE Superstars

No obstante, en realidad, dicha plataforma no fue la única que el McMahon Empire intentó controlar, según da a conocer Ryback en un episodio reciente de su pódcast. También habrían buscado que los luchadores y luchadoras les dieran los mandos de sus redes sociales y The Big Guy señala que él fue el único que se negó a firmar ese trato y también en abandonar la reunión que estaban teniendo al respecto: «La gente no comprende que en 2016, cuando dejé la WWE, fui el único talento de la WWE que se negó. Reunieron a todo el elenco en una sala e intentaron que todos cedieran el control de sus redes sociales, repasaron este programa y hablaban de patrocinadores, y yo fui el único que salió de allí sin firmar«.

Con los años, el ex luchador -está retirado desde 2018- ha logrado forjar una vida fuera de la lucha libre profesional y también sin necesidad de volver a WWE. De hecho, en repetidas ocasiones ha dicho que no aceptaría un contrato multimillonario con la compañía por todas las veces que lo han agraviado. Por otro lado, sí es verdad que muchas ha hablado de la posibilidad de retomar su carrera en las cuerdas, incluso adelantando que cuando reciba el alta médica es lo que va a hacer. Sin embargo, como siempre, sigue sin saberse cuando podría suceder. Quizá no suceda nunca, pero The Big Guy continúa relacionado con la industria a través de sus siempre polémicas declaraciones.