Falls Count Anywhere y más para el próximo WWE RAW

El próximo episodio de Monday Night Raw va tomando forma después de varios anuncios de WWE acerca de luchas y un segmento. Antes de conocerlos, este nuevo show va a realizarse en el FedExForum en Memphis, Tennessee y será el último antes de Payback, el siguiente Premium Live Event después de SummerSlam.

► El próximo WWE RAW

Puede que el combate más prometedor de los tres confirmados es Becky Lynch versus Zoey Stark en Falls Count Anywhere. No tanto por la rivalidad en sí misma, aunque dentro de ella lo más interesante es ver crecer a la luchadora ascendida hace unos meses desde NXT, sino por la propia estipulación. The Man enfrentará a Trish Stratus dentro de una jaula de acero el sábado 2 de septiembre y esta noche estuvo en televisión para abordar todo lo que está pasando con las dos heel.

Pero no podemos hacer de menos el mano a mano que tendrán Chad Gable y Ludwig Kaiser como consecuencia de la victoria del integrante de Alpha Academy ante Gunther esta noche en Raw. Lamentablemente, no pudo hacerse con el Campeonato Intercontinental ya que la derrota de The Ring General fue por cuenta de diez fuera del cuadrilátero. Pero el atleta olímpico no piensa dejar las cosas como están y quizá un triunfo ante la mano derecha del monarca le de otra oportunidad titular.

Para el tercer enfrentamiento todavía no tenemos imagen pero verá a The New Day contra The Viking Raiders como parte de la rivalidad que ambos equipos tienen desde que Kofi Kingston y Xavier Woods volvieron a la acción luchística tras varios meses alejados de ella. Y en cuanto al segmento confirmado, Seth Rollins y Shinsuke Nakamura estarán nuevamente cara a cara de cara, valga la redundancia, a su lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Payback.