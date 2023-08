Seth Rollins: «Tengo dos fracturas en la columna»

Durante el episodio de WWE RAW de la semana pasada, Shinsuke Nakamura susurró algo al oído de Seth Rollins al final de su segmento que el WWE Universe no pudo escuchar pero que hizo que The Visionary se quedara atónito antes de que The King of the Strong Style lo atacara nuevamente con su Kinsasha.

Esta noche, en el nuevo programa de la marca roja, el nativo de Japón reveló que le dijo: “Sé lo de tu espalda”. Poco después, en una entrevista en backstage, el Campeón Mundial de Peso Completo dio más detalles, confesando que sí está lastimado desde hace años y no sabe cuánto más seguirá luchando.

► La lesión de Seth Rollins

World Heavyweight Champion @WWERollins addresses his current mentality and physical state following comments from @ShinsukeN earlier tonight on #WWERaw. pic.twitter.com/7Uh3jRM0AU — WWE (@WWE) August 22, 2023

«Me tomó por sorpresa la semana pasada cuando sacó a relucir mi lesión de espalda, porque la verdad es que no es algo que me guste hablar en público. Si estamos siendo completamente sinceros aquí, sí tengo dos fracturas en mi columna lumbar. He estado viviendo con esa lesión durante más de cuatro años, y no mejora por sí sola, empeora, y la verdad es que realmente no sé cuál es el resultado final. No sé cuánto más podré seguir haciendo esto al nivel en el que estoy actualmente. ¿Sabes qué? Eso es parte del trabajo.»

Esto es preocupante e interesante no solo por la salud del luchador en sí misma sino porque también se ha anunciado oficialmente que va a exponer el título ante Nakamura en menos de dos semanas en Payback. Probablemente, no luchará hasta entonces, pero tampoco va a recuperarse, por lo que no estará entonces al ciento por ciento.

Por otro lado, Rollins también menciona que si su oponente quiere jugar juegos mentales, traer a colación el pasado, cuestionar su carácter o lastimarlo, entonces mejor esté preparado para enfrentarlo cara a cara como un hombre. ¿Y si Nakamura es el nuevo campeón mundial de WWE la semana que viene?