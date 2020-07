WWE confirma que SummerSlam 2020 no será en Boston

Era un secreto a voces pero finalmente WWE lo ha confirmado de manera oficial. SummerSlam 2020 no será en Boston, como estaba previsto en un primer momento. El imperio luchístico de Vince McMahon tenía la intención de celebrar la mayor fiesta del verano de este año, el segundo PPV más importante, en el TD Garden, que tiene una capacidad para 19.580 espectadores. Pero han tenido que cambiar la ubicación de evento por culpa de la Era Covid.

No sería la primera vez de la compañía en este estadio pues, además de shows semanales, celebraron veladas importantes como WrestleMania XIV o Royal Rumble 2003. Tampoco sería el debut de dicho pay-per-view porque acogió la edición de 2006. Puede que, aunque en este momento es pronto para adelantar nada con seguirdad, ambas partes alcancen un acuerdo para repetir experiencia en 2021.

WWE realizó el siguiente comunicado en su website oficial sobre el cambio de ubicación del evento:

También comunicaron en Twitter esta modificación:

#SummerSlam will no longer take place in Boston. Refunds are available at the original point of purchase. We are grateful to the city of Boston for their partnership and look forward to holding WWE events at @tdgarden in the future.

FULL UPDATE: https://t.co/vfWjNxQUbK pic.twitter.com/mddLpGctdK

— WWE (@WWE) July 23, 2020