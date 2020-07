Cualquiera diría que WWE ha decidido tomarse en serio el coronavirus de manera oportuna, cuando los casos diarios de contagios en EEUU están alcanzando las mayores cifras desde que estalló la pandemia. Pero todo pasa por una simple coincidencia, pues recordemos que las autoridades yanquis previeron una mejora de la situación ya entrado el verano. Y de momento, la tendencia es la contraria. coronavirus en WWE

Sólo cierta presión mediática y las comparaciones con AEW hicieron que WWE comenzara a hacer test de manera más o menos rigurosa el pasado mes, escudándose en la escasa generalización de pruebas fiables.

Asimismo, Kevin Owens tuvo que alzar la voz para que Vince McMahon se convenciera del uso generalizado de mascarillas en sus grabaciones.

Y hoy, la empresa se vanagloria de su uso... cuando el problema reside en no echar el cierre tras detectarse más de una treintena de positivos.

Stephanie McMahon sacó pecho de ello durante una reciente entrevista concedida a Ad Age, incidiendo de nuevo en la falsaria voluntariedad de trabajar bajo tales circunstancias.

«Lo primero, acudir a las grabaciones es opcional. Es una decisión voluntaria. Está en todos nuestros luchadores y equipo decidir si quieren participar. Varios talentos y varios miembros del equipo de producción decidieron no acudir por motivos personales, y por supuesto, los apoyamos.

«Además, hacemos test antes de todas nuestras grabaciones, y son los test más avanzados. No son los test rápidos que han demostrado arrojar falsos positivos y negativos. Pese a que todos los test han mejorado, queremos asegurarnos de hacer las mejores pruebas posibles, porque la salud y seguridad de nuestro equipo, nuestros luchadores y nuestros empleados es primordial.

«También hacemos limpieza a nivel pandemia en nuestro Performance Center todas las noches, que incluye nebulización y unas luces especiales. También la aplicación de un producto de una compañía llamada Allied Sciences que crea una barrera contra el virus [...] Incluso ahora, cuando das negativo a los test, sigues teniendo que tomarte la temperatura y rellenar un cuestionario. Si has estado en contacto con alguien o no has seguido los pasos, no puedes pasar al recinto.

«Pienso que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Creo que se ha demostrado que los protocolos funcionan. Sí, hemos tenido algunos casos positivos, pero la mayoría de nuestros talentos están muy sanos y continúan formando parte de nuestros shows. Estamos orgullosos.

«Por supuesto, queremos ser inteligentes. Queremos ser sensibles. Queremos cuidar de todos. Sin ellos, no tenemos un show. Estamos orgullosos por el hecho de que podemos hacerlo».