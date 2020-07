Drew McIntyre habla de Randy Orton y SummerSlam 2020

Existe la posibilidad de que los dos se vean las caras en SummerSlam 2020. Por eso Drew McIntyre habla de Randy Orton y lo que puede pasar el 23 de agosto en el PPV. Porque el Campeón WWE quiere estar preparado, que todos estén preparados, para lo que puede pasar el mes que viene. Aunque mañana tendrá que defender el título ante Dolph Ziggler en The Horror Show at Extreme Rules. Pero obviamente confía en sí mismo para retenerlo.

En una reciente entrevista con Alex McCarthy, el monarca hizo estas declaraciones acerca de enfrentar a "La Víbora":

"Es emocionante. Randy Orton está en llamas en este momento. Por ejemplo, incluso cuando ni siquiera lo intenta, él mismo ha aportado que a veces no está aportando el 100 por ciento, todavía es mejor que el 90 por ciento de todos en el mundo. Pero cuando está encendido, no hay nadie que pueda tocar a Randy Orton. Necesito a alguien que realmente me haga trabajar a su nivel.

"Estoy en un una situación en la que me estoy construyendo como nuevo campeón y no tenemos una audiencia que muestre a los nuevos fanáticos que deberían estar reaccionando hacia mí de cierta manera en este momento. Es mucho que asimilar cada semana. Cada semana empiezo de cero en mi mente.

"Un nuevo espectador podría estar mirando y tengo que decirle quién soy, explicarle quién es Drew McIntyre y por qué debería apoyarme. Pero con Randy Orton, está tan bien establecido, es tan reconocido, es tan bueno en su papel que me obligaría a trabajar a su nivel o a ahogarme".