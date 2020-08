WWE condena aparición del KKK e Isis en el ThunderDome

Para muchos aficionados, el ThuderDome ha sido la gran oportunidad para poder volver a ser parte de un evento de WWE, pero algunos se han saltado las reglas de buena conducta, incluso uno ha ido muy lejos mostrando imágenes del Ku Klux Klan (KKK) e Isis. Esto ha molestado a la compañía de la Familia McMahon, quien de inmediato rechazó las acciones de estos "aficionados".

Los aficionados que se registran para participar del ThunderDome durante las trasmisiones de los programas, tienen que seguir reglas básicas, las cuales incluyen no mostrar nada que incite a la violencia o trate algo no relacionado a evento de WWE. Sin embargo, no han sido pocos los fans que han puesto muñecos de peluche en su lugar o han aparecido enmascarados, pero esas faltas no han sido graves.

Sin embargo, las cosas han ido subiendo de tono, en SummerSlam apareció un cartel pidiendo la renuncia del Presidente de Chile, Sebatián Piñera, además de uno exigendo el despido de Velveteen Dream, quien ha sido acusado de acoso contra menores, finalmente en RAW apareció en dos ocasiones la cara de Chris Benoit, quien está completamente baneado de cualquier cosa ligada a WWE, por el asesinato de su esposa e hijo.

Pero las cosas se salieron de control en el evento estelar de la marca roja, cuando Rey Mysterio y Dominik Mysterio enfrentaban a Seth Rollins y Buddy Murphy, pues apareció una persona con el traje del KKK y para rematar, a alguien se le ocurrió la "brillante idea" de pasar una ejecución del grupo terrorista ISIS.

WHY DOESN'T WWE LISTEN TO THEIR FANS MORE!?!?

WWE tries to create a fan experience,during a flu pandemic that has the world locked down

Morons put up screens of the KKK and an ISIS Execution

Go back to the Performance Centre fan system. In 1 week, online fans already suck pic.twitter.com/xzVG2Joaqg

— Guru of Greatness #MoreMorrison (@smarkslammer42) August 25, 2020