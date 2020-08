Reglas para los fans que quieran estar en el WWE ThunderDome

WWE presentó con mucho éxito el famoso ThunderDome, lanzado oficialmente en el show de WWE SmackDown del pasado viernes. Sin embargo, ocurrieron unos hechos súper graciosos que les venimos a reportar aquí en SÚPER LUCHAS.

Realmente luce muy bien en escenario, pero WWE quiso asegurarse por todos los medios de que las cosas saldrían bien, y por ello, no solamente cerraron rápidamente la inscripción de fans, sino que entre los seleccionados inscritos, se debía seguir una serie de reglas que fueron reveladas por Post Wrestling.

Footage from inside the Amway Center in Orlando, where WWE is working on its newest creation, the ThunderDome pic.twitter.com/WBx8Xx3U8a