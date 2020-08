Dominik Mysterio envía un mensaje a Seth Rollins antes de SummerSlam

Esta noche se realizará el esperado debut de Dominik Mysterio, el hijo del espectacular Rey Mysterio. Su primera lucha será ante un luchador de verdadero grueso calibre, como lo es Seth Rollins, quien debutó en la lucha libre profesional con 19 años, cuatro años antes que la edad en la cual lo hará Dominik.

WWE reveló en la madrugada de hoy un vídeo de Dominik entrenando. En el mismo, golpea un saco de boxeo, y tiene la siguiente conversación con su padre:

— Es una locura, papá, pensar que en 2002 tuviste tu debut en un PPV de WWE ante Kurt Angle en SummerSlam, y ahora, 18 años después, voy a hacer mi debut en contra de Seth Rollins. Pero, ¿sabes qué? Estoy nervioso. Estoy realmente muy nervioso... Estoy listo, estoy emocionado. Estoy listo para darle.

— Has estado entrenando, ¡has estado entrenando duro! Has estado trabajando duro, haciéndolo, ¿sabes? Deberías sentirte listo, y es bueno estar nervioso, está bien. Sé que vas a sacarla del estadio, sé que vas a patear algunos traseros.

Luego, se ve a Dominik haciéndole un 619 a algún amigo suyo en un ring de la lucha libre, y allí le envía la última amenaza a Seth Rollins horas antes de su Street Fight: "Este domingo, gane o pierda... ¡Llevaré la pelea!"

Finalmente, cabe reportar que WWE Shop ya ha lanzado la primera camiseta de Dominik, que lleva por nombre "Defendiendo a la familia":

All New #DominikMysterio Defendiendo a La Familia Authentic T-Shirt available now at #WWEShop! #WWEhttps://t.co/hD6yRjVfge pic.twitter.com/znmcG3rpdK