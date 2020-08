Triple H defiende a Velveteen Dream con los dientes

Luego del exitoso y buen evento de NXT TakeOver: XXX, Triple H atendió una llamada telefónica con medios de todo el mundo, en donde habló de distintos temas, como el futuro de Pat McAfee en la lucha libre profesional con WWE. Además, se volvió a referir a la situación de Velveteen Dream.

Y es que este sábado volvió a ser tendencia en Twitter un hashtag que fue protagonista el miércoles pasado en NXT: #FireVelveteenDream. Triple H considera que no hay motivo para despedirlo. Estas fueron sus palabras finales acerca de Velveteen Dream en la charla de 40 minutos:

"Hemos hablado de esto, hemos dicho nuestra parte al respecto de ello, y entiendo las posiciones de la gente al respecto, y sus sentimientos sobre algo que ven con las acusaciones en línea. Entonces, siento que no hay nada más que decir al respecto nuevamente. Eso es".

Más tarde en la llamada, Nick Hausman de Wrestling Inc insistió con el tema, pero Triple H lo sacó de taquito:

Triple H reiterates to Nick Hausman that he doesn't think anything else needs to be said about the Velveteen Dream situation