Rey Mysterio: "Me veo luchando cinco años más"

Sigue resultando todavía muy curioso por su cercanía en el tiempo aquel rumor tomado como legítimo por muchos medios no especializados de que Rey Mysterio se retiraría después de que Seth Rollins le dejara su ojo derecho a la virulé, en un acto que propició toda esa rivalidad que desembocó el domingo en SummerSlam 2020.

Pero lo único que pudo marcar ese mediático ataque fue su salida de WWE, que finalmente parece no se producirá, pues todos esperan que de manera inminente el veterano firme una renovación con la compañía McMahon por tres años.

Y es que pese a sumar ya 45 primaveras, una edad a la que Shawn Michaels (por citar un célebre ejemplo) ya había colgado las botas, intuimos que la carrera competitiva de Mysterio tendrá mayor continuidad que la de HBK. Esto contaba a BT Sport el pasado febrero.

«Siempre me subo al ring pensando "Tengo que demostrar que todavía tengo algo que dar". Recibo muchos comentarios como "Rey, ya no tienes que hacer mucho. Tu nombre ya es ... has dejado tu huella". Pero para mí, cuando sienta que no tengo nada más que demostrar, es cuando entonces creeré que debo dar un paso atrás. Todavía es emocionante para mí».