Aparecen en el ThunderDome imágenes del KKK y ejecución de ISIS

Si creían que saliera el rostro de Chris Benoit, por primera vez en un show televisivo de WWE desde el año 2007 fue bastante malo, están equivocados. En la última edición de Monday Night Raw, ocurrieron dos hechos que dejaron a los fans en estado de shock y hasta asqueados. Un fan apareció portando la indumentaria del grupo supremacista Ku Klux Klan... Y otro decidió quitarse de la pantalla, y emitir una ejecución del Estado Islámico (ISIS).

Lamentablemente el respeto se ha perdido, en especial en épocas de redes sociales, en donde cualquiera miente, difama, insulta y se aprovecha del anonimato o del engaño para hacerlo. Por fortuna la gran mayoría de fans han reprochado todo lo que pasó anoche. Porque una cosa es poner un perrito en la pantalla, o poner un Pikachú... ¡hasta dormirse! Sin embargo, lo que hicieron los aficionados anoche fue una total falta de respeto que pone en riesgo toda una gran idea que tuvo la compañía para intentar hacer que los fans se sintieran en casa.

Porque si bien se ha reportado que ha aparecido el logo de GCW, la empresa Indie Game Changer Wrestling y una pancarta deMJF, el que aparezcan imágenes del Ku Klux Klan y de una ejecución va más allá de simplemente incomodar a WWE. Esto podría provocar que USA Network y FOX se enfurezcan, por lo que el ThunderDome podría ser cancelado.

Si quieren ver las imágenes con los momentos antes mencionados, pueden hacerlo en el siguiente tuit:

