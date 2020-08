Aleister Black habla tras renacer como un villano en Raw

Aleister Black despareció de la televisión de WWE después de ser brutalmente atacado tanto por Seth Rollins como por Murphy como lo fuera Rey Mysterio. Desde entonces se estuvo hablando mucho de cómo podría volver, de si lo haría con un nuevo personaje, de qué iba a cambiar para él en cuanto volviera a la acción. Anoche, en Monday Night Raw, pudo confirmarse: el luchador neerlandés es el nuevo rudo de la marca roja.

Quien fuera Campeón NXT, una de las principales estrellas de la marca amarilla, no ha encontrado su hueco en ningún momento desde que la abandonó. Y necesitaba un cambio. Es pronto para saber si este nuevo camino que ha comenzado a andar será la solución para que se convierta en lo que promete ser, pero al menos está intentando algo diferente. Aunque tendrá que explicar por qué, en vez de brutalizar a "El Mesías" y su discípulo, brutalizó a KO.

Está por ver qué pasará con esta historia, pero obviamente la próxima semana Owens buscará venganza. Lo más seguro es que ambos no tengan una lucha en Payback 2020 debido a que apenas acaban de empezar su rivalidad. Pero antes, Aleister Black se ha pronunciado de esta manera en Twitter:

Let us begin.

No podría haberse expresado de manera más concisa. Porque al fin y al cabo no se trataba de darle una vuelta a lo que estaba haciendo (¡no estaba haciendo nada!) sino de empezar de nuevo, olvidando todo lo hecho hasta ahora en el programa de los lunes.

Por otro lado, es interesante comentar también el que hable en plural y no en singular. Lo más probable es que esté hablando de sí mismo y de su lado más oscuro, pero muchos podrían estar pensando en que él puede estar detrás de Retribution.

Continuando en las redes sociales, hace unos días, el luchador de los Países Bajos publicó esto en Instagram:

"He tenido un cambio de conciencia. No ha sido una revelación, sino más bien en el sentido de que entiendo cada vez más que lo que me hicieron tiene sentido. Yo era inocente y, por lo tanto, estaba ciego ante el mundo; mi padre tenía razón al destruir eso.

"Intenté recrear mi inocencia durante casi 25 años solo para darme cuenta de que lo sucedido no me arruinó la vida sino que se convirtió en una fortaleza para mí. Pero ignoré todas las señales. Te prometo que esto terminará pronto. Solo aguanta un poco más, ¿vale?".