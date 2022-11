WWE anuncia reto abierto de Seth Rollins esta noche en Raw

WWE ha anunciado un gran combate para el próximo Raw. Se trata de un reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos WWE. Seth Rollins expondrá su cinturón por primera vez en televisión, desde que se lo quitó a Bobby Lashley el pasado 10 de octubre.

«El Visionario» no sabe cuál será su rival, sin embargo, se espera que no sea ni Matt Riddle y Austin Theory, debido a que a estos les ha ganado en pasados Raw en matches en donde si estos ganaban, se iban a convertir en retadores número uno al título de Rollins.

► Seth Rollins luchará esta noche en Raw

De Rollins, no hay mucho más que decir, más allá de que recientemente asistió a la boda de Sheamus y lo hizo con el cabello pintado de rubio y negro, como en su época dorada en The Shield, aunque luego ya se quitó ese color y volvió a su cabello negro. Los fans amarían verlo con su antiguo look.

Y, recientemente, Kurt Angle declaró que Rollins va a ser el nuevo Shawn Michaels, el Chico Rompe Corazones moderno:

«No es un gran salto al vacío decir que Seth Rollins es el próximo Shawn Michaels. Porque creo que, eventualmente, Rollins será el próximo Shawn. Todavía no está en ese punto, porque Shawn dedicó muchos más años, como 30 y tantos años a luchar, pero Seth me acuerda mucho de Shawn porque contra todos con los que lucha, da luchas de cinco estrellas.

«Cuando tienes ese tipo de química con todos tus colegas, eres un luchador increíble, así que creo que Seth Rollins se parece mucho a Shawn Michaels. Creo que lo está haciendo muy bien. Creo que es uno de los luchadores más subestimados por todos. Creo que Seth es alguien sólido. Hace todo increíblemente bien.

«No veo mucha transformación de Dean Ambrose a Jon Moxley. Parece que Moxley todavía es Dean, tiene esa actitud. Nunca se apartó de ello. Y eso es lo que lo hace especial, esa mirada arrogante y de engreído, eso es loq ue lo ahce ser quien es Moxley».

