Sean O’Malley no quiere esperar hasta el próximo verano para pelear. En octubre, O’Malley obtuvo la mayor victoria de su carrera, al vencer por decisión dividida a Petr Yan en UFC 280. La victoria catapultó a O’Malley al puesto No. 1 en el ranking de peso gallo de UFC y lo convierte en el presunto próximo retador al título de Aljamain Sterling , pero hay un problema: Sterling no quiere pelear pronto.

Sterling, quien también peleó en UFC 280, venciendo a TJ Dillashaw de manera dominante, dijo recientemente que después de pelear dos veces en 2022, le gustaría tomarse un tiempo libre y dijo que junio sería su calendario preferido para regresar . Y para O’Malley, esa espera podría ser simplemente demasiado larga.

“Es tan difícil de decir, todos somos diferentes. Lo entiendo, Aljo baja mucho de peso. Probablemente ya haya regresado a 165-170, probablemente esté como, ‘No quiero bajar de peso nuevamente en los próximos meses, quiero disfrutarlo’. Pero si lo crees… quiere esperar ocho meses. Lo entiendo, lo hago, pero digamos que el contendiente número uno, ‘Suga’ Sean O’Malley, está listo para salir en marzo, y el siguiente en la línea, en mi opinión, debería ser [Marlon] ‘Chito’ Vera. Acaba de vencer a Dominick Cruz , venció a Frankie Edgar , venció a algunos buenos. ¿Por qué no tener un pequeño cinturón interino y luego el ganador del cinturón interino pelear contra Aljo cuando esté listo?

“Pasé por una guerra y estoy listo para partir en marzo. No tuve un campo de entrenamiento de cinco rounds, pero no habría entrenado de manera muy diferente… Es difícil de decir. No puedo decir nada hasta que hable primero con UFC porque, en última instancia, no es necesariamente lo que yo quiero, lo que quiere Aljo: tienen un plan. Saben lo que quieren hacer”.

Podría decirse que O’Malley y Marlon Vera son las dos estrellas más grandes en la división de peso gallo, y también tienen una historia de fondo, con Vera deteniendo a O’Malley en UFC 252 , una derrota que O’Malley aún discute. Dada su historia y sus nombres, O’Malley confía en que una revancha entre los dos sería un gran negocio para el UFC, pero los términos tendrían que ser los correctos.

«¿Quién es una pelea más grande que yo contra Chito en este momento?. ¿Eso no está reservado, que podrías hacer ahora mismo?… Yo contra ‘Chito’ por un cinturón interino, la gente tomaría eso. Pero también, yo contra ‘Chito’, título interino, evento principal, PPV, hace muchas compras, y ‘Chito’ y yo técnicamente no recibimos compras de PPV, prefiero no hacer eso. Prefiero decir: ‘No, solo esperaré’. Una vez más, tengo que hablar con el UFC. Ya veremos.»