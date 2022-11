Stardom y New Japan Pro Wrestling dieron a conocer el cartel completo para su primera función conjunta «Historic X-Over», que se realizará el 20 de noviembre en el Tokyo Ariake Arena.

► «Historic X-Over»

Serán nueve combates más dos darka match, en una mezcal variopinta de luchadores de ambas empresas y varias luchas especiales.

El luchador alemán Oskar Leube, oriundo de Hamburgo, hará su debut profesional al lado de los Young Lions Kosei Fujita, Ryohei Oiwa y Yuto Nakashima, enfrentando a una cuarteta del LA Dojo integrado por Kevin Knight, Gabriel Kidd, Clark Connors y Alex Coughlin.

Dentro de los combates mixtos, destaca este interesante choque de parejas donde Tom Lawlor se unirá a Syuri para hacer frente a Zack Sabre Jr. y Giulia.

Sigue otra confrontación mixta donde Natsupoi y Tam Nakano de Cosmic Angels se unirán a Yoshinobu Kanemaru y Taichi de Suzuki Army para medirse a Momo Watanabe y Starlight Kid de Oedo Tai quienes harán alianza con Douki y El Desperado, también de Suzuki Army.

En el último combate mixto del evento, Hiroshi Tanahashi y Utami Hayashishita enfrentarán a la pareja de Maika y Hirooki Goto.

The Great Muta se despide de NJPW en una batalla de tercias donde se asociará con Toru Yano y Kazuchika Okada. Sus rivales en turno serán Great O-Khan, Aaron Henare y Jeff Cobb de United Empire. Muta vuelve a reencontrarse con O-Khan, luego de que lucharan juntos en septiembre en la despedida del personaje demoniaco en Osaka y que posteriormente lo traicionara. Por este motivo se espera una gran confrontación entre ambos luchadores.

Shota Umino retornó a Japón y sostendrá su primer desafío titular, ya que retó a Will Ospreay por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP. El joven Umino tiene la posibilidad de cobrar revancha por su descalabro en el duelo individual que tuvieron en Londres en Royal Quest II.

En el turno estelar, se coronará la primera poseedora del Campeonato Femenil IWGP. Las dos finalistas de la eliminatoria, Mayu Iwatani y KAIRI, se enfrentarán por hacer historia de convertirse en la primera monarca de este nuevo cinturón.

El cartel completo queda así:

NJPW/Stardom «HISTORIC X-OVER», 20.11.2022

Tokyo Ariake Arena

0. Oskar Leube Debut Match: Yuto Nakashima, Ryohei Oiwa, Kosei Fujita y Oskar Leube vs. Clark Connors, Alex Coughlin, Gabriel Kidd y Kevin Knight

0. Stardom Rambo:

1. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, YOH & Lio Rush vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

2. Saya Kamitani , AZM & Lady C vs. Himeka , Thekla & Mai Sakurai

3. Mixed Match: Zack Sabre Jr. & Giulia vs. Tom Lawlor & Syuri

4. Mixed Match: Taichi, Yoshinobu Kanemaru, Tam Nakano & Natsupoi vs. El Desperado, DOUKI, Momo Watanabe & Starlight Kid

5. Mixed Match: Hiroshi Tanahashi & Utami Hayashishita vs. Hirooki Goto & Maika

6. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Mark Davis, Kyle Fletcher, TJP, Francesco Akira & Gideon Grey

7. Great Muta New Japan Pro-Wrestling Last Match: Kazuchika Okada, Great Muta (NOAH) & Toru Yano vs. Great-O-Khan, Jeff Cobb & Aaron Henare

8. IWGP US Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Shota Umino

9. IWGP Women’s Title Tournament – Final: Mayu Iwatani vs. KAIRI