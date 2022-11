AJ Styles: "John Cena me sorprendió gratamente"

AJ Styles y John Cena tuvieron una gran rivalidad en el 2016 y 2017 y The Phenomenal One destacó el gran trabajo en el ring de quien fuera su rival

AJ Styles es considerado como uno de los mejores luchadores de la actualidad, y sigue luchando a un gran nivel a sus 45 años. Desde que llegó a WWE en el 2016 ha sido parte de grandes rivalidades y todavía no sabe cuándo se retirará, pero hace meses dejó en claro una vez más que quiere retirarse en WWE, cuando culmine su contrato.

► AJ Styles y John Cena tuvieron gran química en el ring

Antes de formar parte de Crown Jewel en Arabia Saudita el sábado pasado, AJ Styles apareció en el episodio del 5 de noviembre The Halftime Show, e hizo una retrospectiva de lo que fue su carrera, destacando su rivalidad contra John Cena. The Phenomenal One reveló que Cena lo sorprendió gratamente, indicando que es más de lo que proyecta, y lo elogió por su capacidad de desenvolverse en el ring.

“He tenido muchos oponentes difíciles a lo largo de mi carrera. Diré que un tipo que me sorprendió con lo bueno que era en el ring sería John Cena. John no es conocido por ser un genio técnico en el ring, pero es bastante bueno. Tuve algunos de mis mejores encuentros contra este tipo.

No me di cuenta en lo que me estaba metiendo, hay un poco de todo. No tenía ni idea. Esa es una de esas cosas en las que tenía mucho que aprender. Puede que algunos chicos no se vean bien, pero definitivamente… Su mente sobre cómo todo debe funcionar y en cuanto a la transición. Él es simplemente bueno. Él sabe lo que está haciendo. Es una de esas cosas en las que pensabas: ‘Soy el luchador superior en el ring’, pero una vez que estás allí con John Cena, te das cuenta: ‘Bueno, está bien, no lo sabía. Sigamos adelante’. Es bastante bueno”.

AJ Styles y John Cena tuvieron una trilogía entre el 2016 y el 2017, antes de que este último decidiera trabajar a tiempo completo en su carrera en la pantalla grande, y ciertamente esta fue una rivalidad para recordar, ya que incluso tuvo el Campeonato WWE en juego, con Cena ganando el máximo galardón por vez número 16.