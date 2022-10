¿Quiénes estuvieron presentes en la boda de Sheamus?

Hace una semana, Sheamus se enfrentó a Solo Sikoa en un combate individual, el cual perdería; sin embargo, una vez concluido el mismo, los miembros de The Bloodline atacó al ex Campeón WWE con sillas de acero, provocándole que sufriera una «fractura no desplazada» cerca del codo, según el parte oficial de la compañía, lo cual sirvió para que se ausentara de las pantallas, conociéndose que estaba empleando este tiempo libre para casarse con su prometida, Isabella Revilla, con quien está comprometido desde julio del 2021.

► Compañeros y ex compañeros de Sheamus estuvieron presentes en su boda

Precisamente, este viernes el ex campeón de la WWE celebró su boda con muchos de sus actuales y antiguos compañeros de la WWE. Ya apuntábamos a que Drew McIntyre era el caballero de honor y también se ausentaría del reciente episodio de SmackDown; sin embargo, otras personalidades estuvieron presentes, tales como: Lana, Miro, Seth Rollins, Becky Lynch, Claudio Castagnoli, Matt Riddle, Damian Priest y Naomi.

Como lo muestra CJ Perry, anteriormente conocida como Lana, en su cuenta Twitter, ella y su esposo Miro asistieron a la boda de Sheamus. Miro y Sheamus en el ring juntos se remonta a ocho años, cuando el entonces conocido como Rusev derrotó a Sheamus para ganar su primer Campeonato de los Estados Unidos en la WWE, aunque más tarde serían compañeros en un grupo de foráneos denominado la Liga de las Naciones.

Wishing you all the love @WWESheamus & Isabella !!!! Now let’s celebrate !!!! 💚 pic.twitter.com/xALtzZzYuX — CJ Perry (@TheCJPerry) October 28, 2022

«¡¡¡Deseándoles todo el amor a Sheamus e Isabella!!!. ¡¡¡Ahora, a celebrar!!!»

«Que empiecen los tiros»

«¡¡¡El mejor tiempo del mundo en la boda de Sheamus e Isabella viendo a nuestra familia de la lucha libre!!!»

Desde ya, le deseamos lo mejor a Sheamus e Isabella en esta nueva etapa de sus vidas y que todo sea lleno de prosperidad en su hogar.