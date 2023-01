William Regal: "Mi plan en AEW nunca se realizó"

William Regal reflexiona sobre su tiempo y adiós a All Elite Wrestling para volver a la WWE en una entrevista con Distraction Pieces Podcast with Scroobius Pip grabada “hace unas semanas”. Recordemos que el británico recibió recientemente un nuevo cargo en la compañía que está en proceso de venta actualmente.

► William Regal, de AEW a WWE

“Como saben, dejé una empresa, me fui a otra, es como un abrir y cerrar de ojos, vuelvo a empezar con WWE y es como si nada hubiera pasado y nada hubiera cambiado en lo más mínimo. Es raro. Cualquiera que esté escuchando que sea joven, sé que no le gusta escuchar a las personas mayores; aprovecha al máximo cada segundo que tienes en esta tierra. Llegas a cierta edad y el tiempo pasa muy rápido y lo desperdiciamos mucho. A veces piensas: ‘Voy a aprovecharlo al máximo’. Incluso tratando de aprovecharlo al máximo, terminas no aprovechando tanto como puedes y desaparece. Acabo de pasar siete u ocho meses maravillosos con un muy buen grupo de mis amigos, y bum, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera me he puesto al día con ninguna de las cosas que hemos hecho porque así son las cosas.

“Fue un poco complicado y terminó de la forma en que terminó en AEW, pero estaré de vuelta con la WWE para cuando escuches esto (el episodio del podcast). He tenido personas pidiéndome que haga cosas. Sucedieron muchas cosas este año y muchas cosas me hicieron decir: ‘Estoy muy feliz de no estar en el centro de atención’. Lo he estado durante muchos años. Tuve mi tiempo y tuve un pequeño y agradable momento con NXT durante mucho tiempo en el que solo aparecía ocasionalmente, y luego en la pandemia, me usaron mucho más porque teníamos que entrar en modo supervivencia y había ciertos personajes y cambiaron un poco las cosas. Dije: ‘No me usen tanto, si no les importa, debería tratarse del talento, no de mí’. Esta (entrevista) será lo último que haré.