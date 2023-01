El Monday Night Raw de la semana que viene será un programa especial con motivo del 30 aniversario de la marca roja. En las últimas horas se confirmó que The Headshrinkers (Samu y Rikishi) estarán presentes y que Tatanka no. Esto después de haberse anunciado a The Undertaker, Ric Flair, Jerry Lawler, Kurt Angle, The Bellas Twins, Ron Simmons, Road Dogg, X-Pac, Teddy Long, Shawn Michaels y Ron Simmons. Esto hablando de grandes nombres de la historia. En cuanto a la actualidad…

► Ric Flair y el 30 aniversario de Raw

Ahora continuamos con Ric Flair pues en un reciente episodio de su podcast, To Be The Man, estuvo dando algunos detalles más hasta ahora desconocidos. Al no ser información proveniente de la WWE no podemos tomarla como oficial pero con toda seguridad el “Nature Boy” sabe lo que está pasando en torno al show.

“No que yo sepa, hablé con ‘Taker. Sé que Steve [Austin] no puede venir. Viene Hulkamania, me confirmó anoche que viene. Será divertido. Siempre es divertido ver a los chicos. Amo a Ron Simmons, Road Dogg”.

En los próximos días continuaremos informando de todo lo que vayamos sabiendo sobre este programa que puede ser el más interesante de Raw en lo poco que llevamos de 2023. Y recordemos que se celebrará solo dos semanas antes de Royal Rumble, por lo que el primer Evento Premium del año también tendrá su importancia.

¿Qué esperáis del programa 30 aniversario de Raw?