Nick Wayne tiene solo 17 años pero ya está llamando mucho la atención de la lucha libre profesional. Tanto que no faltan quienes esperan a que tenga 18 para que su contrato con AEW sea oficial. Pero mientras tanto está mostrando su talento, preparándose para los grandes escenarios, incluso podría decirse, en otras compañías menores, aunque de renombre, como GCW, PROGRESS o DEFY; en esta última además acaba de ganar el Campeonato Mundial.

> Will Ospreay alaba a Nick Wayne

Y también ha tenido la oportunidad de luchar con grandes oponentes, como Will Ospreay, quien una vez fue considerado también una tremenda promesa y que se acabó convirtiendo en una inmesa realidad. Hablamos de uno de los mejores de la actualidad que, entre otros muchos cinturones, fue Campeón Mundial de Peso Completo IWGP. Se enfrentaron en GCW I Never Liked You a mediados de 2022. Y justamente The Aerial Assassin no tiene nada más que buenas palabras él.

Hablando recientemente en Dark Puroresu Flowsion, Will Ospreay decía esto de Nick Wayne:

“Tengo muchas esperanzas puestas en él. Mi 1 consejo sería. No tengas miedo de evolucionar. Y para sus críticos, dejadlñe ser un joven en la lucha libre, déjalo crecer, encontrarse a sí mismo. Tengo buen ojo para estos muchachos y no me equivoco al respecto”.

Veremos con el paso de los años en quién se acaba convirtiendo Nick Wayne.

¿Qué piensas de Nick Wayne? ¿Y de Will Ospreay?