El amor de la madre de Renee Paquette hacia su yerno va más allá. Jon Moxley tiene una suegra que lo quiere mucho. Hablando recientemente con Chris Van Vliet, su esposa daba a conocer que su mamá se hizo un tatuaje del luchador de AEW después de haberse convertido en una gran fan suya tras conocer su pasado en la lucha libre violenta.

> Renee Paquette, su madre y Jon Moxley

“Estaba de gira con WWE en ese momento, por supuesto, y mi madre no sabe qué tipo de vida estoy viviendo realmente. Por supuesto que la llamo y me comunico con ella, pero ella realmente no sabe nada sobre la lucha libre profesional. Ella realmente no sabe nada sobre quiénes eran Jon Moxley y/o Dean Ambrose. Entonces, cuando le digo que estoy saliendo con este chico, ella comienza a buscarlo y se topa con Jon Moxley, encontrando sus viejas promos y combates. Recuerdo que me llamó o me envió un mensaje de texto y estaba tan cansada de él que dijo: ‘No sé nada de esto, parece realmente aterrador y un poco malo’. Yo estaba como: ‘Mamá, está bien, no te preocupes’. Ahora es tan gracioso porque mi mamá está tan obsesionada con Jon, mi mamá ama a Jon más de lo que me ama a mí. Casi puedo garantizarte eso.

“Mi mamá se hizo un tatuaje de Mox. Está en su muñeca. Entonces, habíamos estado bromeando al respecto, después de que tuve a Nora, Jon realmente quería hacerse otro tatuaje y mi madre se quedó con nosotros para ayudarme a establecer mi posición como madre. Así que mi madre está con nosotros en Las Vegas, Jon quiere hacerse un nuevo tatuaje y yo digo: ‘Bueno, mi*rda, yo también quiero hacerme un nuevo tatuaje’. Esto fue como un par de semanas después de que tuve a Nora y quería hacerme un tatuaje por el bebé. Mi mamá está allí y dice que ella también quiere un tatuaje. Ella dice: ‘¿Qué voy ahacerme?’. Y Jon en tono de broma dice: ‘Bueno, ¿por qué no te pones mi nombre o algo así?’. Y ella fue como: ‘¡Está bien, eso es genial!’. Mi mamá es mucho así que llama se puso su nombre en un tatuaje pequeño. En realidad es lindo“.

¿Tienes algún tatuaje de lucha libre?