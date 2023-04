La idea que Otis no quiso hacer en WrestleMania 39

La Tower of Doom que vimos durante la WrestleMania Showcase de WrestleMania 39 iba a ser distinta. La vemos a continuación. De todas maneras, fue un gran momento del combate Braun Strowman y Ricochet vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vs. Chad Gable y Otis vs. The Viking Raiders (Ivar y Erik, con Valhalla). Pero, hablando recientemente en Out of Character with Ryan Satin, Alpha Academy contaban que tuvieron que cambiar la idea original.

Best tower of doom spot in like 5 years. #WrestleMania pic.twitter.com/14r8mQlm12 — Italo Santana (@BulletClubIta) April 2, 2023

> El miedo a las alturas de Otis

Otis: “Querían que subiera allí arriba y yo estaba como: ‘Bueno, tengo un poco de miedo a las alturas’. Es por eso que solo vas a verme hacer la Vader Bomb. Braun dice: ‘¿Por qué no puedes hacerlo?’. ‘Chicos, estoy dispuesto a hacerlo e intentarlo y dispuesto a fallar, pero no deberíamos hacerlo en WrestleMania’. Lo cambiamos un poco. Poniendo [a Ricochet] arriba, y luego Montez”.

Chad Gable: “Ese es otro testimonio de los diferentes personajes y la dinámica de los muchachos en el combates. Ningún otro combate podría lograr algo así debido a los caballos que teníamos como base. Ricochet, quien es capaz de hacer lo que hizo. Luego, los técnicos en el medio haciendo las otras cosas locas. ¿Dónde más vas a encontrar eso? Fue como un circo en un combate“.

¿Qué te pareció el combate?