Nick Wayne revela su situación actual con AEW

Nick Wayne fue firmado por All Elite Wrestling en febrero de 2022 cuando tenía 16 años. Pero el contrato no será oficial hasta que cumpla 18 en julio. Mientras tanto, además de estar entrenando dentro de la compañía, ha estado trabajando en el circuito independiente, en compañías como Game Changer Wrestling y enfrentando a nombres reconocidos mundialmente como Will Ospreay. Recientemente, el joven luchador acudió como invitado a Talk Is Jericho, donde estuvo revelando cuál es su situación actual en AEW.

TALK IS JERICHO OUT NOW Thank you once again for having me @IAmJericho 🙏🏻https://t.co/z38AdjO0tk — Nick Wayne (@thenickwayne) January 25, 2023

► La situación de Nick Wayne en AEW

“A partir de ahora, no puedo hacer ningún trabajo en el ring con AEW hasta que cumpla 18 años, que será en julio. Desde ahora hasta entonces, es una experiencia de aprendizaje, aprender lucha libre televisiva y cómo AEW hace las cosas. No, todavía no, hasta julio (dice cuando le preguntan si le están pagando).

“No necesariamente tenemos un plan todavía (para su debut). Principalmente, cuando cumpla 18 años, solo quiero seguir luchando lo mejor posible y seguir aprendiendo y convertirme en la mejor versión de mí mismo que pueda. Siempre quiero intentar seguir evolucionando y mejorar. No sé cuándo será mi mejor momento, pero siempre quiero tratar de sentir que estoy en algún tipo de mejor momento, siempre tratando de evolucionar de alguna manera.

“Muy poco en las indies (dice cuando le preguntan sobre cuanto gana por hacer promos). Tal vez las promos posteriores al combate filmadas en cámara, pero en vivo ‘ahora o nunca’, no mucho, honestamente. Es algo en lo que siento que necesito trabajar y me gustaría trabajar, me gusta hacer promos en el la ducha o el espejo, es la mejor práctica. Si tengo un punto débil que me gustaría fortalecer, sería hacer promos”.

¿Pensáis que Nick Wayne va a tener éxito en All Elite Wrestling?