Tal como estos años ha estado enfocado en NJPW, Will Ospreay debería hacer lo propio con AEW en 2024. No obstante, no va a cerrar la puerta de la empresa japonesa del todo, es más, acaba de retar a Kazuchika Okada para Battle in the Valley:

«Si surgen otras oportunidades, seguiré manteniendo un fuerte compromiso con New Japan. Quiero mostrar mi dedicación inquebrantable y compromiso con la promoción. Tengo grandes aspiraciones y planes para defender este campeonato en todo el mundo, y Okada será el primer desafío para ese título«.

ICYMI, Shota Umino, Rocky Romero, BULLET CLUB War Dogs and more have all been added to the lineup for Battle in the Valley January 13! TIX: https://t.co/pvPDzWC0I4

Details: https://t.co/Uy8dY90eO0#njbitv pic.twitter.com/y4ciiFcRJF — NJPW Global (@njpwglobal) December 19, 2023

► Will Ospreay: otro reto en TNA

Y veremos qué sucede con otras con las que también ha estado trabajando, como TNA. La relación de All Elite Wrestling con esta no es exactamente la misma que con New Japan Pro-Wrestling pero existe. Y aprovechándola, PCO quiere luchar con The Commonwealth Kingpin.

«He visto las últimas dos luchas de Will Ospreay desde que llegó a IMPACT Wrestling. Es increíble cómo lo había visto antes en New Japan Pro-Wrestling hace dos años. Coincidimos en el mismo evento en GCW en 2018. Él estaba luchando contra Matt Riddle y yo contra WALTER [Gunther]. Siento que es un luchador más completo. Es alguien con quien me encantaría tener una lucha importante. Sería asombroso. El contraste de estilos sería alucinante. No me gusta destacar un solo nombre, pero simplemente tuve ese pensamiento cuando lo vi enfrentarse a Speedball y la noche siguiente contra Josh Alexander. Solo estaba imaginando lo que podría hacer si tuviera que luchar contra él, lo emocionante que podría ser. Es un tipo muy talentoso», comenta el veterano en Generation of Wrestling.

Cabe mencionarse, continuando con RevPro, que Will Ospreay va a despedirse de ella el 18 de febrero, por lo que esta puerta sí que va a cerrarse, al menos temporalmente. Por otro lado, en lo relativo a TNA, estará el 14 de enero en Snake Eyes.

My last match on the independent circuit. February 18th 2024@RevProUK pic.twitter.com/3YAYn3E8NM — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) December 21, 2023