«Una vez más, GCW pisará tierras mexicanas, esta vez en colaboración con una de las promotoras con las que ha estado trabajando en los últimos años: Zona 23. El evento, denominado «Junk Yard», será un encuentro donde ambas marcas intercambiarán talento, aunque hasta ahora son principalmente los luchadores estadounidenses quienes han participado más activamente en eventos en México. El próximo 10 de diciembre, en el Deshuesadero del Estado de México, varios miembros de GCW se enfrentarán al talento mexicano en lo que se pronostica como una guerra de lucha hardcore. Ambas promotoras son expertas en este estilo, lo que asegura un evento emocionante y lleno de intensidad». Así presentábamos en SÚPER LUCHAS el evento GCW Vs. Zona 23: DeshUesaDero que acaba de ser emitido en FITE TV. Y ahora que conocemos lo ocurrido, veamos los resultados y unas cuantas imágenes, las cuales deben mirar con precaución.

► GCW Vs. Zona 23: DeshUesaDero

Death Match : Big Joe venció a Lunatik Extreme

Death Match : Aeroboy derrotó a Bam Sullivan

Death Match : Ciclope derrotó a Lunatik Fly

Death Match : Venganza venció a Miedo Extremo

Campeonato Zona 23 – Death Match : Cyber Punk (c) derrotó a Jimmy Lloyd

Death Match : Rina Yamashita venció a Ludark Shaitan

Death Match: Pagano venció a John Wayne Murdoch

Nick Gage makes a Rob Hartog reference before laughing his ass off at a Destroyer #GCWvsZona23 pic.twitter.com/XoO9XOwsvG — Tripping Balls (@IsThisWrestling) December 25, 2023

TENNIS RACKET deflected into a LIGHT TUBE ROLLING ELBOW @BamSullivan #GCWvsZona23 pic.twitter.com/gEULP2U3OB — Tripping Balls (@IsThisWrestling) December 25, 2023

Nick Gage reaches an orgasmic state as @ciclopeoriginal saws Lunatik Fly #GCWvsZona23 pic.twitter.com/nmmlxFrzDI — Tripping Balls (@IsThisWrestling) December 25, 2023

SHEET OF GLASS TO THE BACK OF THE HEAD #GCWvsZona23 pic.twitter.com/EOZ6KmLzGY — Tripping Balls (@IsThisWrestling) December 25, 2023

KNIFE TO THE FACE FROM LUNATIK EXTREME #GCWvsZona23 pic.twitter.com/na2AZGo3U4 — Tripping Balls (@IsThisWrestling) December 25, 2023

Miedo Extremo and Venganza with one of the top GCW moments of the year #GCWvsZona23 pic.twitter.com/Ufq47jO0fm — Tripping Balls (@IsThisWrestling) December 25, 2023

AWESOME BOMB OVER THE TOP ROPE THROUGH THE CAR HOOD@Miedo_Xtrem #GCWvsZona23 pic.twitter.com/BPXk6eAF5o — Tripping Balls (@IsThisWrestling) December 25, 2023

El próximo evento de Game Changer Wrestling será GCW Nick Gage Invitiational 8, que se celebrará el 30 de diciembre en Atlantic City, Nueva Jersey. A falta de que se complete el cartel, contará con estos luchadores Broski Jimmy, Daiju Wakamatsu, Emersyn Jayne, Jacob Fatu, Masha Slamovich, Miedo Extremo, Risa Sera y Violento Jack.

También hemos estado hablando últimamente de GCW Look At Me, que llegará el 26 de enero, pues en él estarán AJ Francis (Top Dolla en WWE) y el prometedor Zilla Fatu, el hijo de Umaga. De la misma manera, el 12 de enero, Mustafa Ali luchará contra Gringo Loco en el evento GCW No Compadre.

*BREAKING* MUSTAFA ALI returns to CHICAGO on January 12th and faces off with GRINGO LOCO in a battle for the Windy City at Thalia Hall! Tix:https://t.co/tsqOpizbPs Plus:

Andrade v Gresham

Deathmatch Royalty v Bussy/Maki

Nick Gage

+more Watch LIVE on @FiteTV+#MustafaAli2024 pic.twitter.com/ElLyrlxXr3 — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) December 21, 2023