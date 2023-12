Chris Hero planea volver a tiempo completo en AEW

Tras haber vuelto de su retiro de tres años, Chris Hero ha disputado dos luchas. Y ni corto ni perezoso ya está pensando en volver a tiempo completo. Pero antes de hacerlo quiere estar en buena sintonía tanto mental como físicamente, como explica en su reciente visita a Talk is Jericho.

► El plan de Chris Hero

«Personalmente, seguiré teniendo luchas con West Coast Pro y veré cómo va todo. Voy a ponerme en mejor forma, alistarme y ver cómo responde mi cuerpo ante un calendario más ocupado y el escenario de AEW, con todos esos increíbles luchadores y personalidades. Además, gente con la que tengo historia. Estuve hablando con Tony Schiavone sobre esto el otro día. Conocí a Tony hace poco y he estado pasando mucho tiempo con él. Él realmente no tendría ninguna razón para conocerme o saber lo que he hecho. De vez en cuando escuchará algo como ‘Está bien, está bien’. Si miras a alguien como Claudio, es alguien con quien pasé mucho tiempo al principio de su carrera. Orange Cassidy fue uno de mis estudiantes. Malakai Black fue uno de mis estudiantes. Alguien como Brody King. Recuerdo luchar en PWG, rodar fuera del ring, y Brody King está sentado en primera fila. Es alguien a quien he conocido durante mucho tiempo. Hay chicos que conozco de Japón, de NXT, y personas con las que nunca he tenido la oportunidad de subir al ring. Hay mucho que me resulta interesante, pero ¿estoy a la altura del desafío?

«Tengo que asegurarme de que no lo estoy haciendo solo para tener esas luchas y decir que las tengo para cumplir con ellas. ¿Qué puedo aportar que sea diferente a los demás? Estamos en una era de luchas soñadas en la lucha libre, ‘esta es una lucha soñada’. ¿Qué más puedo contribuir más allá de eso? No quiero que sea simplemente, ‘Luché contra Chris Hero. Listo’. Quiero que sea como un efecto mariposa, donde pueda impactar en las carreras de las personas y en la forma en que tienen luchas, y hacer cosas que, seis meses después, haya algo ligeramente diferente en ellos porque fui un químico que interactuó con ellos y los envió por un camino diferente. Estos chicos jóvenes son inspiradores. Los ves y piensas, ‘¡Qué pasada!’. ¿Cómo voy a mantenerme al día con eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me mantengo firme? Además, ¿qué tipo de efectos va a tener luchar contra mí en ellos? Ese tipo de cosas me emocionan, pero al mismo tiempo, estoy tratando de no adelantarme demasiado porque quiero estar en el estado mental correcto, en la condición física correcta, antes de volver a hacerlo a tiempo completo«.