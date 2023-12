Will Ospreay ha firmado con AEW y estará enfocado en esta empresa pronto pero de momento no termina con otras. El domingo apareció en RevPro Live In London 80 para continuar preparando su combate con Gabe Kidd el 16 de diciembre en el evento RevPro Uprising.

De la misma manera, tiene previsto luchar en Wrestle Kingdom 18 contra Jon Moxley y David Finlay en defensa del Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP.

E igualmente va a continuar trabajando en IMPACT, próximamente TNA.

► Will Ospreay, en TNA el 14 de enero

Precisamente, cuando esta empresa recupere su antiguo nombre, él estará en acción; será en el PPV Hard to Kill 2024, donde se verá las caras con el exCampeón Mundial Impact Josh Alexander. Y de la misma manera volverá a visitar la «Zona de Impacto» un día después, el 14 de enero, cuando luche en Snake Eyes. Todavía no se sabe quién será su oponente, pero sí que el show se realizará en Las Vegas.

BREAKING: @WillOspreay will step into a TNA ring at TNA #SnakeEyes on January 14 at the Palms in Las Vegas. Get tickets HERE: https://t.co/uIMNT4fNfE pic.twitter.com/KGplXAQlVA — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 5, 2023

Ospreay avisó tras su firma con AEW que estará en la compañía durante el camino hacia Revolution 2024, que tiene prevista su celebración el 3 de marzo, por lo que entendemos que a partir de entonces estará enfocado en su trabajo como All Elite. Mientras, seguirá haciendo apariciones en otras promociones. Aunque recordemos que Tony Khan ya confirmó que visitará NJPW cuando quiera:

«Por eso pensé que sería bueno hablar con New Japan y con su aprobación intentar firmarlo de forma preventiva, intentando que siguiera en nuestra familia para que todo lo que hemos construido juntos, todos esos momentos sigan ahí, que las tradiciones que Will Ospreay ha construido lleguen a AEW, y que pueda volver a New Japan prácticamente cuando quiera. Siempre podemos arreglar eso cada vez que quiera volver. Sé que es algo que querrá hacer. Va a terminar allí y luego venir a AEW a tiempo completo, y estamos entusiasmados de que vaya a estar con nosotros en el Estadio de Wembley el 25 de agosto de 2024, para AEW All In».