Una de las razones por las que tenía sentido que Will Ospreay firmara con AEW es la libertad que van a otorgarle para continuar trabajando en otros sitios. De hecho, Tony Khan habló con NJPW al respecto para que el luchador siguiera dentro de la familia que las empresas forman:

«Will Ospreay, ha estado hablando conmigo desde que obtuve el permiso de New Japan, lo cual fue reciente. Le pregunté a New Japan, ‘Will, su contrato está por vencer, no es un secreto, vencerá a principios del próximo año. Creo que sería genial mantener a Will en nuestra familia’ (…)».

Tendremos que esperar a ver cómo funciona con otras cuando The Commonwealth Kingpin se enfoque en la compañía All Elite. Por ejemplo, con RevPro, otra de las casas de Ospreay. También podríamos hablar de IMPACT, próximamente TNA, que le hicieron una suculenta oferta.

Pero continuemos con la promoción británica pues el que fuera su Campeón Británico de Peso Completo Indiscutible durante 919 días hizo una aparición por sorpresa en RevPro Live In London 80. Ello de cara a su lucha con Gabe Kidd el 16 de diciembre en el evento RevPro Uprising.

As the crowd say, “holy sh*t”! @WillOspreay is here at #RevPro229 ahead of his match with Gabriel Kidd at #RevProUprising ! pic.twitter.com/3uHGosVGMW

Thought I would pop in a say hello to my old stomping ground at the 229 for @RevProUK drop a couple bars on @GabeKidd0115 remind everybody the levels you have to be on in my game.

See ya December 16th prick

Crystal Palace, London https://t.co/zVeGPdP99G

— Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) December 3, 2023