Will Ospreay: «En 2024 voy a superar lo que he hecho en 2023»

El 2023 de Will Ospreay será recordado por mucho tiempo. Y aún resta un mes para que acabe el año. Podríamos hablar del 1993 de Manami Toyota, del 1995 de Mitsuharu Misawa o del 2018 de Kenny Omega, pero realmente ninguno luce a la altura si se tiene en cuenta la diversidad de escenarios en los que el británico ha competido.

2023, además, marca un punto de inflexión para la carrera de Ospreay, pues aunque aún guarda contrato con NJPW hasta febrero, ya puede decirse que es oficialmente «All Elite», como él mismo reveló durante Full Gear. Una decisión que ha abierto encendido debate en la comunidad luchística de internet, pero que supone la mejor a estas alturas de su carrera, con el gran aliciente de poder competir sobre los rings de New Japan «prácticamente cuando quiera», según asegura Tony Khan.

Con todo, surgen dudas sobre la idoneidad de AEW como empresa en la que Ospreay pueda mostrar toda su calidad y mejorar aún más si cabe su desempeño, pues aunque la casa Élite hace gran hincapié en los combates, ningún producto iguala en tal sentido a NJPW.

Pero Ospreay confía que sí, e incluso lanza una aventurada predicción de cara a 2024 en entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated, publicada hoy.

«Necesito seguir teniendo algún tipo de implicación en New Japan, especialmente con mi facción United Empire. Es muy importante para mí. Crecí en New Japan. No estoy listo para dejarla. Y he estado en todas partes, y eso es porque constantemente intento mejorar. Tengo la idea de que me estancaré si descanso. Quiero seguir esforzándome. Es lo que voy a hacer […]

«La gente tiene que recordar que he construido una relación de confianza y respeto con Tony [Khan]. Eso es muy importante para mí. Cuando Tony me tuvo luchando en combates para AEW, como el que hice este verano en All In en Wembley Stadium, él no tenía por qué hacerlo. Confió en mí. Eso significó muchísimo para mí.

«Ahora que voy a AEW, le confío el aura de Will Ospreay y el personaje de Will Ospreay. Tony Khan ha cambiado verdaderamente mi vida. En agradecimiento, voy a hacer los mejores combates que pueda […] En 2024 voy a superar lo que he hecho en 2023».