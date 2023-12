Shota Umino: «Me alegra haber creído en Jon Moxley»

«(…) Vivo con dolor a diario, algo que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar y ahora, además de eso, siento que mi cabeza no está en su lugar todo el tiempo últimamente. (…) Voy a hacer lo único que sé hacer, lo único en lo que siempre he sido bueno. Voy a luchar mi salida de esto. (…) Alguien tiene que dar un paso al frente y ganar este torneo, y mostrar al mundo exactamente lo que es AEW (…).» En un reciente video en las redes de AEW, Jon Moxley pronunciaba estas palabras sobre su salud y el Continental Classic.

► La confianza de Shota Umino

Es imposible no admirar a MOX. Como persona quizá quede un poco lejos pues -al menos un servidor- no lo conocemos de esa manera, pero sabemos que ha pasado por problemas como su adicción al alcohol. En cambio, luchísticamente… Desde WWE hasta AEW pasando por NJPW o la escena independiente… Y ha llegado al punto en que no solo forja su propia carrera sino que con su sabiduría, experiencia y veteranía también ayuda a forjar las de otros luchadores. Aquí entra Shota Umino, una de las principales promesas de New Japan.

El joven guerrero japonés tiene a Jon Moxley como mentor desde que este lo tomara bajo su ala en sus visitas a la compañía del país del sol naciente, e incluso a su lado debutó en la empresa All Elite. Ahora, esto también ha requerido que Shota Umino tuviera confianza en seguirlo como ejemplo, lo cual ha hecho, y lo cual ahora celebra, aprovechando las palabras que leíamos antes de MOX.

«Por eso tener su apoyo es excepcional. No importa cuánto revele su debilidad, demuestra su fortaleza en el cuadrilátero. Él encarna la imagen de un luchador impresionante en mi opinión. Estoy realmente contento de haberlo seguido. Me alegra haber confiado en él.»