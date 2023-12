Will Ospreay dará prioridad a AEW después de Wrestle Kingdom 18 pero continuará luchando en NJPW. De hecho, lanza una amenaza a Kazuchika Okada en un reciente video para las redes sociales de la empresa japonesa en el que adelanta que buscará exponer ante él el nuevo Campeonato Global de Peso Completo IWGP cuando lo gane venciendo a Jon Moxley y David Finlay en el evento del 4 de enero, donde The Rainmaker estará enfrentando a Bryan Danielson.

Asked if his AEW status affects Wrestle Kingdom and @willospreay in 2024, Ospreay has an idea of how to show his commitment to the IWGP Global title- a challenge to Okada Jan 13 in San Jose! WATCH: https://t.co/k9wX0jtjUH#njbitv TICKETS: https://t.co/pvPDzWC0I4 pic.twitter.com/MXLxaycu4J — NJPW Global (@njpwglobal) December 25, 2023

► Ospreay amenaza a Okada

«Estoy seguro de que me llevaré el campeonato en Wrestle Kingdom. Estoy tan convencido de ello que estoy listo para lanzar un desafío aquí mismo en San José. Sé que Okada está en ese cartel, y tenemos asuntos pendientes. Aunque logré asegurar esa victoria en la G1, quiero demostrar a todos que puedo vencer a Okada. Así que aquí y ahora, frente a todos ustedes, estoy lanzando este desafío. Quiero enfrentarme a Okada aquí en San José«.

«Si surgen otras oportunidades, seguiré manteniendo un fuerte compromiso con New Japan. Quiero mostrar mi dedicación inquebrantable y compromiso con la promoción. Tengo grandes aspiraciones y planes para defender este campeonato en todo el mundo, y Okada será el primer desafío para ese título«.

El cartel de Wrestle Kingdom 18 hasta ahora luce así:

Bryan Danielson vs. Kazuchika Okada

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP

SANADA (c) vs. Tetsuya Naito

CAMPEONATO GLOBAL DE PESO COMPLETO IWGP

Will Ospreay (c) vs. Jon Moxley vs. David Finlay

CAMPEONATO DE PESO ABIERTO NEVER

Shingo Takagi (c) vs. Tama Tonga

CAMPEONATO DE PESO COMPLETO JUNIOR IWGP

Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado

CAMPEONATO DE PESO COMPLETO JUNIOR DE PAREJAS IWGP

BULLET CLUB War Dogs (Drilla Moloney & Clark Connors) vs. Catch 2/2 (Francesco Akira & TJP)

CAMPEONATO MUNDIAL TELEVISIVO NJPW

Zack Sabre Jr (c) vs. Hiroshi Tanahashi

CAMPEONATO DE PAREJAS IWGP y CAMPEONATO DE PAREJAS DE PESO ABIERTO STRONG

Bishamon (Hirooki Goto y Yoshi-Hashi) (IWGP) vs. Guerrillas of Destiny (Hikuleo y El Phantasmo)

Shota Umino y Kaito Kiyomiya vs. House of Torture (Evil y Ren Narita)

Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

Lucha New Japan Ranbo para determinar al retador al Campeonato Provisional KOPW 2024 en New Year Dashh!!

The full card is SET for Wrestle Kingdom 18! We welcome you to the biggest and best in professional wrestling January 4 in the Tokyo Dome! TICKETS: https://t.co/eRt6rYrRMe Full preview: https://t.co/YOfxrr0ucG LIVE in English on @njpwworld!#njpw #njwk18 pic.twitter.com/ppT7WFUPQz — NJPW Global (@njpwglobal) December 24, 2023