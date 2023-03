Wes Lee derrotó a Nathan Frazer para retener el Campeonato Norteamericano

Wes Lee lanzó un reto abierto por el Campeonato de Norteamérica, haciendo que varios luchadores intentaran convertirse en el luchador con la oportunidad.

Después de una campal en backstage, así como en el escenario y en el filo del ring, pero fue Nathan Frazer, quien hizo su regreso tras varias semanas fuera de acción, quien consiguió subir al ring.

Fue así que ambos luchadores comenzaron a dar un buen encuentro, sacando movimientos a ras de lona y luego subieron la velocidad con ataques rápidos y aéreos.

El retador fue una complicada prueba para Lee, quien puso en predicamento el reinado del campeón, quien estuvo cerca de perder en varios momentos.

Wes Lee se lanzó con todo contra su rival, buscando acabar con su rival, después de lanzarse en dos ocasiones hacia afuera del ring y luego con un par de vueltas sobre la lona y una patada en la cabeza, consiguió retener el título.

Bodies are FLYING in this North American Championship Match 😱@WWEFrazer @WesLee_WWE #WWENXT pic.twitter.com/AYoDQhjds8

— WWE (@WWE) March 1, 2023