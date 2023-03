Faby Apache ya no se presentará en el CMLL

Faby Apache participó en varias funciones del CMLL; sin embargo, parece que ya no la veremos próximamente en la Arena México, pues aseguró que se mantendrá como independiente.

La ex Reina de Reinas AAA se presentó en una función independiente recientemente en Nuevo León, donde dio una entrevista al Blog de la Lucha, donde aclaró que ya no trabajará con el CMLL.

“No me voy a presentar más en la Arena México, ellos tienen una regla, no puedes enfrentarse con independientes o ciertos luchadores; pero yo tengo palabra, tengo fechas independientes hasta junio y no las voy a soltar…

“Ya no hubo un acuerdo, ya no me voy a presentar en la Arena México, pero yo sigo trabajando para quien me contrate. Si AAA me llama para una función, estaré ahí, si alguna promotora me llama voy a estar ahí”.