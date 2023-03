Chris Jericho invita al alcalde de Winnipeg a AEW

AEW realizará su segundo AEW Dynamite en Canadá en este 2023. Será en Winnipeg, Manitoba, Canadá, y como no podría ser de otra forma, el nacido allí, Chris Jericho, será la gran estrella de la noche. La última vez que Jericho luchó frente a su gente fue el primero de enero de 2009, en un House Show, siendo derrotado por el entonces Campeón Mundial de Peso Completo WWE, John Cena.

Y Jericho quiere que su gente vaya al show, por eso, ya empezó a promocionar el mismo por medio de sus redes sociales. Y hasta se atrevió a decirle al alcalde de Winnipeg, Scott Gillingham, que quería que nombrara una calle con su nombre. Lo hizo por medio del siguiente tweet:

Hey @ScottGillingham! Stoked to return to the @CanadaLifeCtr on Mar 15 w @AEW! As Winnipeg’s biggest supporter & most recognized worldwide native son, I invite u to come to the show & see why u should name a street after me. Tickets will be waiting for u at will call. #GoJets

— Chris Jericho (@IAmJericho) February 28, 2023