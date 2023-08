La facción The Pinnacle nació en AEW en el episodio de Dynamite del 10 de marzo de 2021 cuando MJF traicionó a Chris Jericho y The Inner Circle para acabar formando una alianza con FTR, Shawn Spears, Wardlow y Tully Blanchard. Nunca lo hicieron pero Britt Baker o Serena Deeb pudieron haberse unido también.

