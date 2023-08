Kevin Nash: «25 años después, CM Punk puede pintar su título como nWo»

Con una gota de ironía, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Kevin Nash, fue cuestionado por un fanático acerca de qué opinaba de que CM Punk le hubiera hecho una X con spray al que este autodenominó como el Verdadero Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, pese a no ser el legítimo campeón, que es MJF.

A Nash le hicieron esta pregunta específicamente, porque le recordaron que Hulk Hogan le pintó con spray las letras nWo al Campeonato Mundial de Peso Completo WCW. Estas fue la respuesta de Nash:

► Kevin Nash opina de que CM Punk le pintura una X de Straigh Edge al «Verdadero Campeonato Mundial de Peso Completo AEW»

— Kevin Nash: No lo vi, ese show de Colisión no lo presencié, así que no tengo una opinión al respecto. Pareció ser una movida efectiva en aquel entonces… hace 25 años. En defensa de Phil, creo que después de 25 años se puede emplear esa técnica.

— Sean Oliver, compañero: Es sumamente icónico. No es solo una técnica. Es King Kong en la cima del Edificio Empire State.

— Kevin Nash: ¿Lo han hecho cuatro veces ya, no? Realmente no tengo problema con eso. Me inclinaría más a pensar en aquel momento en que Shawn Michaels y Razor Ramon tenían los Campeonatos Intercontinentales, y Shawn fue suspendido y le dieron el cinturón a Scott Hall.

Tuvieron un torneo, Scott lo ganó, luego llegamos a WrestleMania 10 y ambos cinturones estaban en juego. Quiero decir, CM Punk es Straigh Edge. Y su pintó esa X, es su personaje, va bien.