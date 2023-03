“[…] Nos llamaste para hablar con FTR. No estoy aquí para hablar de Max. No me importa lo que haga Max. Diré esto, creo que Pinnacle puede ser lo más mal manejado en la historia de la lucha libre moderna porque podría haber sido uno de los ángulos más grandes del mundo, uno de los grupos más grandes del mundo. Max y yo nunca estuvimos de acuerdo y lo dejaré así”. FTR hablaba así sobre The Pinnacle en junio de 2022. La facción pudo haber sido grandiosa pero al final quedó en nada.

“Because when you’re in The Pinnacle… you’re always on top.” – @the_MJF

Tonight #ThePinnacle defeated #InnerCircle in AEW’s first ever #BLOODandGUTS match in front of the biggest Live crowd in over a year and in one of the most brutal and memorable fights ever on #AEWDynamite! pic.twitter.com/sUnNCofdH2 — All Elite Wrestling (@AEW) May 6, 2021

> The Pinnacle querían a Britt Baker o Serena Deeb

Tan mal se manejaron las cosas que probablemente añadir una luchadora no los hubiera salvado pero lo cierto es que querían contar con Britt Baker o Serena Deeb, como Dax Harwood da a conocer en un reciente episodio de su podcast, FTR with Dax and Matt Koon podcast.

“Realmente queríamos a Britt, y se habló de que Britt estaría en el grupo, pero Britt es una estrella independiente, nadie tiene que juntarse con ella, es genial. La otra que realmente quería y hablé con Tony (Khan) sobre ella, estaba muy emocionado y tuvo la idea, era Serena Deeb. Hasta ese momento, ella había sido babyface, pero pensé que realmente encajaba con lo que era Pinnacle, especialmente Cash y yo, simplemente una luchadora increíble que es considerada una ruda entre las mujeres. Esas son las dos, y la más cercana probablemente fue Serena Deeb“

La facción The Pinnacle nació en AEW en el episodio de Dynamite del 10 de marzo de 2021 cuando MJF traicionó a Chris Jericho y The Inner Circle para acabar formando una alianza con FTR, Shawn Spears, Wardlow y Tully Blanchard.

