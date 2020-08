¿Volverá John Cena en SummerSlam 2020?

La última vez que vimos a John Cena sobre las pantallas de WWE nadie esperaba que la empresa echaría tanto de menos al veterano gladiador. Tras aquel lisérgico "Firefly Fun House" en WrestleMania 36, McMahonlandia cosechó los peores ratings de audiencia de su historia, y varios golpes de timón creativos, como la destitución de Paul Heyman, pusieron de manifiesto que el "Chairman" no se encontraba cómodo con la imagen de producto desfasado y poco atrayente que denotaban esos resultados de audiencia.

Pero parece que ahora, con el estreno oficial esta noche en Friday Night SmackDown de WWE Thunderdome, esa experiencia inmersiva anunciada a bombo y platillo por la empresa, inspirada en lo ya hecho en la NBA, Mr. McMahon vuelve a estar de mejor humor, pues considera que pueden situarse en los índices anteriores a la pandemia, además de recuperar a varios nombres de peso.

Y entre ellos, se ha hablado de Brock Lesnar y Roman Reigns, quienes, según se dijo, no volverían a aparecer por televisión hasta que la situación no se normalizara. En este sentido, sería viable un retorno de "The Beast", aunque veo menos opciones para el caso de "The Big Dog".

► La sorpresa de John Cena

Sin embargo, quien llama la atención en las últimas horas es Cena, a raíz de una publicación en Instagram que desata especulaciones.

Cabe decir que se trata de una plantilla recurrente en la cuenta de Instagram de Cena, utilizando la silueta de Stone Cold, si bien es la primera vez que esta se rellena con la figura del 16 veces campeón mundial. Suficiente para que el bombo de SummerSlam haya aumentado sobremanera a ojos de miles de seguidores... tal vez olvidadizos de que Cena actúa cual "troll" en toda regla con su Instagram (si es que él la maneja personalmente), algo que ya ha demostrado en numerosas ocasiones.

Cena se encuentra ahora mismo enfrascado en la promoción de The Suicide Squad, su próxima película (mañana participará en la convención 'DC FanDome'), y en la de su libro Elbow Grease. No obstante, ya saben que los superpoderes de "The Champ" siempre son un factor a tener en cuenta.

