Sammy Guevara relata cómo fue su encuentro con Vince McMahon

Sammy Guevara es el futuro de la lucha libre profesional, y así lo demuestra su gran trabajo en AEW. Y aunque a muchos fans le gustaría verlo en WWE, el sabe que ese lugar no es para él. Y está seguro de eso, luego de que estuviera 2 años como extra en WWE, conociera a Vince McMahon e hiciera un tryout en el que se dio cuenta que con solo luchar bien no bastaba para llegar allá.

► Sammy Guevara es el futuro de AEW

Recientemente, Guevara apareció en el podcast AEW Unrestricted y allí habló cómo conoció al señor Vince McMahon antes de su tryout en WWE. Sí, aquel en donde vio a Sasha Banks y le pareció tan bella que, en broma, dijo que quería violarla, lo que le causó un mes de suspensión de All Elite Wrestling y asistir a un montón de cursos.

"Hice algunas luchas no televisadas de vez en cuando para WWE. Al final, me di cuenta de que así es como me veían en el momento, y eso estaba bien. Dependía de mí salir y hacerme un nombre más grande. Una de las últimas veces que estuve allí, pensé: '¡Al diablo! He hecho trabajo como extra muchas veces. Tengo que hacer otra cosa'. Y tenía la idea de que iba a a la oficina de Vince. 'Al diablo, iré a la oficina de Vince y al menos me presentaré. Nunca he conocido a este tipo y he estado aquí haciendo un trabajo como extra durante los últimos dos años'.

"Subí hacia su oficina. Siempre está lleno de gente y pensé que no se iba a despejar su puerta nunca. Pero se despejó. Mi corazón comenzó a acelerarse, tenía que hacer eso ahora, en ese momento. Golpeé a la puerta y escuché un fuerte: 'Adelante'. Abrí la puerta y Vince no estaba allí. Era un tipo en la computadora y estaba Road Dogg. Pensé: '¿Dónde está Vince?' Road Dogg me miró como diciéndome qué diablos estaba haciendo allí, así que le dije: 'Mi nombre es Sammy Guevara. He estado aquí muchas veces y vine aquí para encontrarme con el jefe'. Sin decir una sola palabra, Road Dogg se levantó de su silla y se acercó a mi cara, frente a frente, y me dice: '¡Tienes unas bolas grandes! Me gusta tu carácter'.

"Me explicó que Vince no iba a estar ese día allí, pero me recomendó encarecidamente que hiciera lo que hice la próxima vez que me llamaran a un show. Y así lo hice, estaba preparado para que me llamaron por última vez. Golpeé la puerta. Esta vez, Triple H abrió la puerta. Abrió un poco la puerta para dejarme ver a Vince un tanto, así que me deslicé y apretado entré por la puerta. Me acerqué a Vince y le estreché la mano. Les hice mi presentación a los dos. Les dije que quería hacerles saber que iba a hacer que este negocio genere mucho dinero.

"Vince se rió entre dientes y me preguntó mi nombre y dijo que era un placer conocerme. Nada salió de eso. Terminé haciendo un tryout más tarde ese año, y no funcionó. Cuando estaba en la prueba, vi un montón de cosas que me hicieron darme cuenta de que no era el lugar en el que quería estar en ese momento, o tal vez nunca. Vi cómo se hacían las cosas. Me di cuenta de que si no eres un modelo o un jugador de fútbol americano profesional, es como: 'Jódete'. Así que dije que no quería estar allí".

