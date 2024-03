Vince Russo: «The Rock puede decir lo que quiera»

«Suena como alguien que The Rock podría amar, borracho y cachondo. Las redes y los ‘estándares y prácticas’ tienen problemas con mi lenguaje, pero prefiero ser real que no serlo. Hablo desde el corazón, disparo desde la cadera y siempre trato de divertirme. Disfruten del concierto de The Rock. The Final Boss«. The Rock dedicaba recientemente estas palabras a quienes critican su concierto en el último WWE RAW. Un concierto que molestó a algunos luchadores.

► Vince Russo de The Rock

Durante el episodio más reciente de Legion of RAW, Vince Russo quiso abordar esta controversia:

«Ahora entra The Rock y dice: ‘Al diablo con esta tontería de blandengues. Voy a decir lo que quiero decir’. Así que va a SmackDown y dice lo que quiere, dejando caer algunas palabras aquí y allá. Y luego escuchas que el vestuario está revuelto porque ahora hay un doble estándar. The Rock puede decir lo que quiera, pero nosotros no podemos decir lo que queremos. Te juro por Dios, si Cody hubiera conseguido más abucheos baratos en su promo con el lenguaje.

«Estoy pensando: ‘Espera un momento, ¿no dije esto hace 20 años?’ ¿No dije hace 20 años que no estaban ni cerca de la línea de PG-13? Ahora, de repente, cuando The Rock viene y rompe la regla, ¿ahora todos podemos maldecir bajo la misma clasificación?«.

The Rock también recibió una respuesta de la estrella de la NBA Ja Morant. E igualmente se ha anunciado que estará en el último Raw antes de WrestleMania 40. La verdad es que no es nada nuevo que haya Superestrellas de WWE que puedan decir lo que quieran y otras que no. De la misma manera, The Rock se ha ganado de sobra el poder decir lo que quiera. Así que veremos qué más dice y hace en las menos de tres semanas que faltan para el gran evento.