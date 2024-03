The Rock responde: «¿Te molesta mi lenguaje? ¡Soy real!»

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, algunas de las Superestrellas WWE están muy enojadas con The Rock, como consecuencia de que, recientemente, Nick Khan y otros directivos de WWE enviaron un memorando conjunto recordándole a los luchadores que la empresa tiene unos lineamientos y que sus shows televisivos son PG, que según las leyes en Estados Unidos, significa esto que su show televisivo está apuntando a los niños.

Y para los demás luchadores, hay grandes multas económicas si no se ciñen a estos lineamientos PG, tanto en los shows en vivo, como en las redes sociales. Y en ambos lados, las intensas promos de The Rock para promocionar su rivalidad con Cody Rhodes y Seth Rollins, han utilizado un lenguaje muy fuerte.

► The Rock asegura que no le importan las restricciones televisivas

Pero, The Rock, no es multado, por ser La Roca. Y para algunos luchadores, esto está mal. Pero, recientemente, The Rock respondió a las críticas y aseguró que no le importa seguir ningún lineamiento PG. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Suena como alguien que The Rock podría amar, borracho y cachondo 🥰

«Las redes y los ‘estándares y prácticas’ tienen problemas con mi lenguaje, pero prefiero ser real que no serlo. Hablo desde el corazón, disparo desde la cadera y siempre trato de divertirme.

«Disfruten del concierto de The Rock 🎶 😈 🥃

«~ Jefe Final #SmackDown«.