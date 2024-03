Cody Rhodes invitó a un pequeño fan a imitar su entrada

Sin duda alguna, los House Show son muy especiales tanto para las Superestrellas WWE como para los fans, pues pueden hacer cosas que normalmente no podrían hacer en la televisión. El caso más reciente ocurrió en un House Show de WWE realizado desde el North Charleston Coliseum en North Charleston, South Carolina. Allí, Rhodes derrotó a Drew McIntyre en una Street Fight.

Sin embargo, lo más interesante ocurrió antes del show, pues Cody Rhodes, fiel a su gran estilo de ser un tremendo héroe en WWE, hizo algo loco e inesperado. Alzó a un niño, lo puso en la rampa de entrada al ring a un pequeño fanático que estaba totalmente vestido como él, y ambos hicieron la pose de su entrada al ring cuando en la canción se grita «Whoa Oh!»

Cody Rhodes sin lugar a dudas, toca fibras profundas con los fanáticos, forjando conexiones de una manera que pocos en la WWE pueden replicar. Priorizando consistentemente las interacciones con los fanáticos durante los shows de WWE, El American Nightmare dedica tiempo para saludar, firmar autógrafos y tomarse fotos con sus seguidores.

Su comportamiento accesible deja una impresión duradera en los fanáticos, enfatizando la importancia de hacer que cada interacción sea significativa y asegurando que los fanáticos se sientan genuinamente valorados y apreciados.

Cody Rhodes Does His Entrance Pose with Young Fan at #WWE Live Event pic.twitter.com/Y9xpZUWTCc

— Ringside News (@ringsidenews_) March 17, 2024